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Гималайский медвежонок-сирота хорошо чувствует себя в приморском реабилитационном центре

Фото: siberian-tiger.ru

Медвежонок-сирота, которого подкинули неизвестные к дверям Охотнадзора в Приморье, чувствует себя хорошо и прибавляет в весе. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на МРОО «Центр «Тигр», у малыша хороший аппетит, зверь активен и здоров. «В день малыш уже съедает 600 граммов молочной смеси, кормим пока каждые 4 часа.  Потихоньку интервалы между кормлениями будут увеличиваться до 4,5 часов. Медвежонок уже прибавил в весе на целых 500 граммов», — говорят специалисты. Медвежонок спит в домике-берлоге, который обеспечен круглосуточным отоплением.

Напомним, месячного гималайского медвежонка подбросили неизвестные к дверям Охотнадзора в Приморье. Оттуда его доставили в Центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка.

Такого маленького питомца в центре еще не было — крошке-постояльцу всего месяц. Как говорят специалисты, медвежонок достаточно упитан, видимо, его принесли сразу же после обнаружения.

«К сожалению, маму уже не вернуть, а мы будем стараться вырастить его сильным и здоровым медведем и вернуть его домой в лес!» — говорят в центре реабилитации.

Мишка и сотрудники Центра реабилитации животных в селе Алексеевка благодарят всех, кто оказал помощь малышу!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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