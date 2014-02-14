«Вести: Приморье»: Как жители края болели на Олимпиаде в Корее?

Сотни россиян наблюдали за финальным матчем в живую на стадионе Каннына. И большинство их них были приморцы. За жарким боем на льду следила и наша корреспондент. Причем попасть на Олимпиаду в Корею, по словам наших земляков, было не сложно. И этот международный спортивный праздник стоило увидеть не по телевизору, а принять участие в нем. Эмоции очевидцев XXIII Олимпийских игр Пхёнчхане вы сможете увидеть в выпусках программы «Вести: Приморье» на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]