26 февраля на рассвете во Владивостоке открыли круизный сезон. В приморскую столицу прибыл первый в этом году лайнер. На борту «Амадеи» около шестисот туристов, причем большинство из них — из Германии. Круизный сезон Владивосток начинает при минусовой температуре. За бортом белоснежной «Амадеи» — 9 градусов мороза. В холодную бухту Золотой Рог под флагом теплых Багамских островов она зашла с опозданием на час.

В это же время в пассажирском терминале Морского вокзала к теплой встрече гостей почти все готово. Участницам из церемониального отряда осталось только губы накрасить и друг друга в порядок привести.

Александра Шкилева, солистка церемониального отряда барабанщиц: «Плетем косу, наводим красоту. Последние приготовления. В 5 утра началось, приехали, собрались, и всё, готовы к труду и обороне!»

Пассажиры лайнера — 23 швейцарца и 600 немцев — приветствуют Владивосток. Приморская столица встречает их барабанами, песнями и танцами.

Валерий Нагорный, генеральный директор Морского терминала Владивосток: «Так получилось, что Владивосток вошел в список этого круиза, который начался в Иокогаме. А вообще этот год войдет в историю Владивостока как год самых больших лайнеров в его истории».

Эстафета океанских мегалайнеров в Золотом Роге начнется 12 мая. Впервые во Владивосток прибудет итальянская «Costa Serena». После трехлетнего отсутствия вновь вернется «Бриллиантовая принцесса». Но даже она окажется небольшой — ведь в августе в бухту Золотой Рог впервые войдет громадина «MSC Splendida». А что касается ближайших планов, 14 апреля встречаем «Costa NeoRomantica»!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]