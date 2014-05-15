Программу энергосбережения и энергоэффективности реализуют в Приморье

Пути реализации федерального закона об энергосбережении и повышению энергоэффективности в экономике региона обсудили на совещании под председательством вице-губернатора Гагика Захаряна. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В совещании приняли участие руководители городских округов региона, отраслевых департаментов, краевых предприятий «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал», представители крупных российских банков и компаний, члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.

Внедрить проект энергосбережения и энергоэффективности на территории Приморья — очень важная задача, и встреча в администрации края должна дать старт этой работе. Результатом же её станут миллиарды ежегодно сэкономленных средств, подчеркнул заместитель главы региона.

По словам Гагика Захаряна, в крае отсутствует внятная система энергосбережения и повышения энергоэффективности. При этом Приморье ежегодно затрачивает 70 миллиардов на энергоресурсы.

«Да, проводятся мероприятия, устанавливаются счётчики потребления электричества и воды, энергосберегающие лампы, новое оборудование на котельных и перевод их на новое топливо. Но в большинстве своем это делается за средства бюджетов, а экономический эффект в масштабах края сравнительно небольшой. Опыт других регионов показывает, что при грамотном энергосбережении можно экономить от 5 до 25%», – отметил вице-губернатор.

Как подчеркнул Гагик Захарян, к этой работе необходимо привлекать инвесторов – крупные компании, банки, имеющие опыт реализации таких проектов.

Одна из таких компаний – «Active enеrgy service», крупнейший игрок на рынке энергосервиса, реализующая масштабные комплексные проекты в области автоматизированных систем управления, телекоммуникаций и энергетики, готова вложить 1,5 миллиарда рублей в проекты энергосбережения бюджетных учреждений Приморья уже в этом году

«Мы предлагаем классический энергосервис для бюджетных учреждений, а также модернизацию промышленных предприятий», – сообщил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании Артём Семкин.

Он подробно остановился на том, что компания готова сделать для энергосбережения больниц, школ и других социально значимых объектов региона и какую выгоду они от этого получат.

«Частный инвестор вкладывает средства в модернизацию инженерных систем учреждения. Например, устанавливаются новые системы внутреннего освещения, когда люминесцентные светильники мощность 80 ватт меняются на светодиодные, при этом экономия оставляет до 60%. Если говорить о теплоснабжении, то здесь используется автоматика погодного регулирования, которая позволяет ежегодно экономить от 15 до 30% от общего потребления тепловой энергии учреждением. Ещё одно направление - модернизация пищеблоков больниц с установкой менее энергозатратного оборудования», – пояснил Артём Семкин.

Возврат затраченных средств инвестора осуществляется исключительно за счет достигнутой экономии – нет экономии, нет и прибыли. Причем инвестор забирает лишь часть сэкономленных средств, остальная часть остается у того учреждения, с которым заключен контракт. После окончания контракта – примерный срок контракта о пяти до восьми лет – оборудование безвозмездно передаётся той больнице, школе или детскому саду, где оно установлено.

Помимо компании «Active enеrgy service» к инвестированию в сферу энергосбережения и энергоэффективности готовы и ряд крупных российских компаний и банков – Сбербанк, банк «Российский капитал», ПАО «Ростелеком», «Роскпастрой-Приморский край».

Подводя итог встречи, Гагик Захарян акцентировал, что программа энергосбережения и энергоэффективности берётся под жесткий контроль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]