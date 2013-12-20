Компания «Швабе» подтвердила намерение построить центры ядерной и протонной медицины в Приморье
Акционерное общество «Швабе», входящее в состав государственной корпорации «Ростех», реализует в Приморском крае инвестиционный проект по созданию на базе Дальневосточного федерального университета центров ядерной и протонной медицины. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев и ректор ДВФУ Никита Анисимов в понедельник, 26 февраля.
Документ предусматривает реализацию проекта в два этапа. Первый направлен на создание полнофункционального модульного центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. Предполагается, что центр ядерной медицины сможет принимать около 12 тысяч пациентов в год.
В рамках второго этапа компания «Швабе» намерена построить в Приморье центр протонной терапии с годовой пропускной способностью более тысячи пациентов. Он станет пилотным проектом сети учреждений, которые инвестор планирует построить под эгидой ведущих научно-исследовательских медицинских центров и университетов в шести регионах России.
Также Андрей Тарасенко, Алексей Патрикеев и Никита Анисимов подписали дорожные карты, предусматривающие ряд конкретных шагов по созданию двух медучреждений в Приморье.
«Онкология – одно из самых трудноизлечимых и вместе с тем самых распространенных заболеваний. Поэтому нам необходимо создать в регионе такие условия, при которых приморцы и все дальневосточники будут иметь возможность пользоваться самыми современными медицинскими технологиями в данной области. Появление двух новых медицинских учреждений позволит решить эту задачу», – подчеркнул глава Приморья.
Сейчас ведутся переговоры с ведущими медицинскими вузами по подготовке кадров для работы на современном оборудовании. При успешной реализации проекта в Приморье возможно готовить кадры для ПЭТ-центра будут и в Дальневосточном федеральном университете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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