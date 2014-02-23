Примерить пояс чемпиона смогли воспитанники Вольно-Надеждинского детского дома. В преддверии Дня защитника Отечества к ним в гости приехал известный приморский спортсмен Александр Захаров и представители депутатского корпуса. Как удалось мотивировать детей на большие свершения?

Кто-то из них мечтает стать известным футболистом, а кто-то — выдающимся ученым. Желание есть, а вот родительской поддержки воспитанникам этого детского дома не хватает. Поэтому в День защитника Отечества в гости к ним приехали настоящие мужчины. Своим личным примером доказать, что мечты всегда могут стать реальностью.

Андрей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края, президент благотворительного фонда «Вместе сможем больше»: «Для ребят, которые воспитываются в детских домах, в наше время очень важно показать тот ориентир, того человека, на которого они могли бы равняться. И, возможно, в будущем стали такими же чемпионами мира, Европы, каким является Александр».

Александр Захаров — приморец, двукратный чемпион мира по кикбоксингу. В начале пути были неудачи, проигрыш за проигрышем, признается спортсмен. Но победа завоевывается упорством и верой в себя. Доказательство тому — два чемпионских пояса. К тому же его пример близок и воспитанникам детского дома.

Александр Захаров, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира: «Получилось так, что остался без родителей, вовремя оказался в правильных руках, помог тренер мой, просто верил в свои силы, и все получилось. Пытался ребятам донести то же самое, что все в их руках, нужно приложить лишь немножко усилий».

Спортивное будущее, возможно, ждет и воспитанников Вольно-Надеждинского детского дома. Многие из них уже профессионально играют в футбол.

Кирилл Девяткин, воспитанник детского дома с. Вольно-Надеждинское: «У меня такая же история, я тоже сирота, у меня тоже мамы, папы нету, я папу ни разу не видел, и я не буду бросать футбол, я знаю, что это мое и я добьюсь чего-нибудь в этом спорте».

Александр Горнич, воспитанник детского дома с. Вольно-Надеждинское: «Ты встречаешься с такими людьми, такого уровня, и ты понимаешь, раз эти люди стали такими, значит, я тоже могу».

Благотворительный фонд «Вместе сможем больше», а также федерация кикбоксинга уже не первый раз приезжает в гости в детские дома. Их цель — не просто вручить подарки, а оказать поддержку, в которой так нуждаются эти дети.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]