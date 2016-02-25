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Анонс на 27 февраля

27 февраля во Владивостоке в муниципальной библиотеке «Бук» стартует новый курс от владивостокской школы современного искусства «Психоанализ повседневности, дискурсы вещей». Лекции будут проходить по вторникам в 19.00. Вход свободный.

27 февраля во Владивостоке в 17.00 в залах Приморского отделении «Союза художников России» (ул. Алеутская, 14 А) откроется выставка произведений приморских художников «Она», посвященная женскому образу. Выставка продлится до 18 марта, вход свободный.

27 февраля – 1 марта г. Арсеньев, гора Обзорная, филиал КСШ. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по горнолыжному спорту, слалом, слалом-гигант, супер-гигант.

27 февраля — День Сил специальных операций в России.

27 февраля — Международный день полярного медведя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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