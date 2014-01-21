На выигранный грант жительница Приморья создала патронажную службу для пожилых людей
В понедельник, 26 февраля, в Приморье стартовал ежегодный образовательный проект «Мама-предприниматель». Его победительница получит грант 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
В прошлом году победительницей образовательного проекта стала Ксения Кузьменко. На средства гранта она открыла во Владивостоке собственный бизнес – патронажную службу. Задачи службы – уход за тяжелобольными пожилыми людьми. Служба открылась в ноябре 2017 года, и сейчас её клиентами стали более 20 человек. В настоящий момент на сопровождении службы – шесть пациентов. В центре социального обслуживания работают 10 женщин-сиделок, их число расширяется в связи с увеличением потока пациентов.
Образовательный проект «Мама-предприниматель» – это возможность для женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей, пройти обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. В этом году обучение проходит с 26 февраля по 2 марта.
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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