Из подгузников приморских малышей планируют делать топливо нового поколения (фото)

Японская компания рассматривает возможность создать в Приморье производство топливных гранул (пеллет) из использованных подгузников. Организовать такое предприятие планируется на территории Надеждинского района, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на департамент здравоохранения Приморского края.



«Представители японской делегации во главе с господином Идэка Хидэки посетили краевой перинатальный центр, где обсудили с главным врачом Татьяной Курлеевой и специалистами медучреждения вопросы организации сбора отходов», – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Иван Здобин.

В ходе визита гости познакомились с системой организации в Приморском краевом перинатальном центре сбора отходов класса «А», в частности – подгузников и пелёнок.

Как подчеркнули представители японской делегации, заводы по переработке использованных подгузников в топливные пеллеты в стране Восходящего Солнца работают уже давно.

«В Японии так уже делают. Эти маленькие гранулы дадут фору многим другим видам топлива. По энергоемкости они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы и дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или газовых», – отметили представители делегации.

Ожидается, что завод по переработке подгузников появится в Тавричанке. Он войдет в индустриальный парк по переработке мусора.

«Наша компания «АВА-трейд» заключила с японской компанией «Супер фэйз» соглашение, по которому в Приморье построят такой завод. Это интересно, перспективно и не наносит ущерба окружающей среде», – прокомментировал генеральный директор компании «АВА-Трейд» Александр Пальчиков.

Отметим, что полученные в результате такого производства топливные гранулы можно будет использовать в любой печке в частном доме и в промышленном хозяйстве.

«Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]