Синоптики уточнили свой прогноз на весенний снежный циклон

27 февраля очередной циклон с территории Китая и Северной Кореи сместится на центральную часть Японского моря. Его фронтальные разделы в предстоящие сутки будут определять погодные условия в Приморье.

Ночью в среду, 28 февраля, снег прекратится. Температура −17…−24°С, на северо-востоке до −30°С, на побережье −10…−15°С. Тёплые атмосферные фронты вечером на западе и юго-западе Приморья могут вызвать небольшой снег. Дневная температура −2…+3°С, на севере −5…−10°С. В ночь на четверг циклон выйдет на край, осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на значительную территорию, лишь на северо-востоке они маловероятны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В крае потеплеет на 10–15 градусов. Ночной фон температуры 0…−5°С, на северо-востоке до −15°С.

Этой же ночью через Корейский пролив на юг Японского моря сместится другой активный циклон. На данный момент более вероятно, что он и связанная с ним зона сильных осадков пройдут значительно южнее Приморья. Таким образом, "апокалиптический" сценарий, по которому эти циклоны должны были объединится и ударить по Приморью, отменяется.

Днем в четверг, 1 марта, западный циклон продолжит смещаться над краем в северо-восточном направлении. А южный циклон, продолжая углубляться, повернет на север, к острову Хоккайдо. На севере моря циклоны объединятся в один мощный циклонический вихрь. В течение дня в Приморье сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, метель при ветре 9–14 м/с, на побережье порывами до 15–22 м/с, на дорогах гололедица.

К концу рабочей недели циклонический вихрь сместится на юго-западную часть Охотского моря. Осадки прекратятся.

Во Владивостоке вечером в среду возможен небольшой снег. Минимальная температура ночью −11…−13°С, днем воздух прогреется до −1…−3°С. Вечером усилится южный ветер. Ночью и в первой половине дня в четверг в городе снег, метель при сильном ветре. На дорогах гололедица. Во второй половине дня снег прекратится. Ночью температура воздуха −3…−5°С, днем около 0°С, к вечеру понижение до −5°С.

В пятницу погода без осадков. В ночные часы температура понизится до −9…−11°С, днем температура повысится до −2…−4°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]