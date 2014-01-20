Ушла из жизни известный в Приморье адвокат Эмма Любарская

В ночь с 23 на 24 февраля не стало Эммы Антоновны Любарской.

"В 1956 году после окончания Всесоюзного юридического заочного института Э. А. Любарская поступила на работу в Приморскую краевую коллегию адвокатов и оставалась верна своему призванию более 60 лет до 2017 года. Эмма Антоновна искренне сопереживала людям, обратившимся к ней за помощью. Она помогла многим, защищая их права и свободы, добиваясь восстановления справедливости", - говорится в сообщении Адвокатской палаты Приморского края.

За многолетний добросовестный труд в адвокатуре Любарская Э.А. удостоена звания «Почетный адвокат России», награждена орденом Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу», многочисленными грамотами Приморской краевой коллегии адвокатов, Адвокатской палаты Приморского края.

Высокие нравственные качества, профессиональное мастерство, глубокие знания, обширная адвокатская практика принесли Любарской Э.А. заслуженное уважение в адвокатском сообществе Приморского края.

Прощание с Эммой Антоновной Любарской состоится 1 марта в 13.30 в помещении крематория на Морском кладбище.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]