Более килограмма конопли хранил в своем домовладении приморец
Приморские полицейские пресекли противоправную деятельность 41-летнего дальнереченца, занимавшегося изготовлением и хранением наркотических средств.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по месту жительства подозреваемого в бане и за туалетом оперативники обнаружили два пакета с измельченной коноплей.
Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу. Криминалистическое исследование показало, что изъятое растительное вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). В пересчете на высушенное вещество общий вес наркотиков составил более 1 кг 235 г, что является крупным размером.
В отдел полиции правонарушитель дал признательные показания. Установлено, что 41-летний мужчина уже имеет судимость за совершение наркопреступления.
Сейчас против него снова возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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