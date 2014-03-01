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Вчера, 17:27
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Более килограмма конопли хранил в своем домовладении приморец

Более килограмма конопли хранил в своем домовладении приморец

Фото: УМВД по ПК

Приморские полицейские пресекли противоправную деятельность 41-летнего дальнереченца, занимавшегося изготовлением и хранением наркотических средств.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по месту жительства подозреваемого в бане и за туалетом оперативники обнаружили два пакета с измельченной коноплей.

Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу. Криминалистическое исследование показало, что изъятое растительное вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной).  В пересчете на высушенное вещество общий вес наркотиков составил более 1 кг 235 г, что является крупным размером.

В отдел полиции правонарушитель дал признательные показания. Установлено, что 41-летний мужчина уже имеет судимость за совершение наркопреступления.

Сейчас против него снова возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет  с выплатой крупного штрафа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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