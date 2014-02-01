На водоемах Приморья разрушается лед

Разрушение льда началось на водоемах Приморья, это несет прямую угрозу жизни рыбаков-любителей и путешественников-экстремалов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Официальный запрет выхода на лед будет приниматься главами муниципальных образований в соответствии с погодной обстановкой в том или ином районе. Однако в большинстве водоемов уже видны первые признаки хрупкого льда: «черный» лед, рыхлый лед, проталины у берегов рек или заливов — все это говорит о том, что начался процесс разрушения льда. Сильный ветер приводит к разрушению льда и выносу его из заливов.

«При этих обстоятельствах на лед выходить нельзя категорически. Провалившись под него, в ледяной воде можно прожить в среднем 15 минут. Первое, что нужно сделать, если рядом с вами кто-то оказался в такой беде – позвонить по телефону спасательной службы 112», – отмечают специалисты.

В местах традиционного выхода на лед будут организованы патрульные группы в составе представителей органов внутренних дел, административных комиссий, спасателей. Будут перекрываться места выезда на лед автомобилей, чтобы исключить провалы людей и техники.

Сейчас Законодательное Собрание обсуждает изменения в краевое законодательство о привлечении к административной ответственности лиц, которые нарушают правила поведения на воде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]