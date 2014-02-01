Новости Общество

QR Код этой страницы
Вчера, 17:43
  0

На водоемах Приморья разрушается лед

На водоемах Приморья разрушается лед

Разрушение льда началось на водоемах Приморья, это несет прямую угрозу жизни рыбаков-любителей и путешественников-экстремалов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Официальный запрет выхода на лед будет приниматься главами муниципальных образований в соответствии с погодной обстановкой в том или ином районе. Однако в большинстве водоемов уже видны первые признаки хрупкого льда: «черный» лед, рыхлый лед, проталины у берегов рек или заливов — все это говорит о  том, что начался процесс разрушения льда. Сильный ветер приводит к разрушению льда и выносу его из заливов.

«При этих обстоятельствах на лед выходить нельзя категорически. Провалившись под него, в ледяной воде можно прожить в среднем 15 минут. Первое, что нужно сделать, если рядом с вами кто-то оказался в такой беде – позвонить по телефону спасательной службы 112», –  отмечают специалисты.

В местах традиционного выхода на лед будут организованы патрульные группы в составе представителей органов внутренних дел, административных комиссий, спасателей. Будут перекрываться места выезда на лед автомобилей, чтобы исключить провалы людей и техники.

Сейчас Законодательное Собрание обсуждает изменения в краевое законодательство о привлечении к административной ответственности лиц, которые нарушают правила поведения на воде.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря