Во Владивостоке впервые прошли «Богатырские игры». Видеорепортаж Андрея Мозгового
Во Владивостоке впервые прошли «Богатырские игры». Яркий праздник для жителей краевого центра организовал благотворительный фонд «Сохрани жизнь!» Главная цель мероприятия — помочь онкобольным детям края. На спортивном празднике побывала наша съемочная группа.
Скалолазно-веревочный центр Владивостока собрал на своей площадке представителей известных компаний, общественных организаций и просто желающих принять участие в турнире «Богатырские игры».
Иван Савкин, главный судья турнира «Богатырские игры»: «Движение постоянно должно быть, постоянно нужно что-то делать. Всем нужно развивать именно спорт».
Перед началом турнира организаторы показали яркую, активную развлекательную программу — выступления скрипачей, артистов и рыцарей в доспехах, которые рассказали участникам о традициях.
Максим Рындыч, режиссер спортивно-развлекательного проекта «Богатырские игры»: «Это мероприятие мы делаем впервые. Хотелось что-то делать вот такое совместно с фондом «Сохрани жизнь!» Что-то интересное, тем самым помочь детям».
Проверить себя на ловкость, силу и выносливость собралось 10 команд, три из них — из воспитанников детских домов. Веревочный городок, скалодром, турник, скакалка, обруч стали настоящим испытанием для участников.
Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь!»: «Люди какие-то будут бояться, где-то будет очень тяжело. Но они преодолевают себя, таким образом показывают нашим детям с онкологией о том, что можно преодолеть себя, верить, самое главное, в себя, в свою силу. И обязательно победа настанет. Выздоровление обязательно настанет».
Все участники «Богатырских игр» насладились спортивной борьбой, завели новые знакомства. Все средства, вырученные на празднике, пошли в помощь детям с онко-гематологическими заболеваниями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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