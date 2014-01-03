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Маленький житель Владивостока пострадал от рук грабителя

Маленький житель Владивостока пострадал от рук грабителя

Фото: ykt.ru

Маленький житель Владивостока пострадал от рук грабителя. Полицейские задержали подозреваемого в похищении телефона у 9-летнего ребенка.

К полицейским в Ленинском районе краевого центра поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный, угрожая расправой, похитил у его 9-летнего сына сотовый телефон. Сотрудники полиции опросили потерпевшего. Мальчик рассказал, что около школы в районе улицы Луговой к нему подошел незнакомый мужчина, начал угрожать и заставил отдать ему сотовый телефон, после чего скрылась с места происшествия. Ребенок подробно описал подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ориентировка с приметами злоумышленника поступила наружным нарядам полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в грабеже.

В отделе полиции 29-летний житель Владивостока признался  в совершении грабежа, а также в двух кражах, также совершенных на территории краевой столицы. Мужчина похищал ценные вещи и украшения. Вырученные денежные  средства  тратил по своему усмотрению. Сейчас против него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Мужчина заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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