Снегоуборочная техника работает во Владивостоке с раннего утра

Снегоуборочная техника с 4.00 27 февраля работает на дорогах Владивостока, дороги обрабатывают противогололёдными материалами.

Как сообщили «Вестям: Приморье» из штаба по ликвидации последствий снегопада, мониторинг погодных условий и сложившихся дорожных ситуаций ведется в круглосуточном режиме.

Уже сейчас пескоразбрасыватели обрабатывают опасные спуски и подъемы противогололёдными материалами. Первые обработки прошли на улицах Героев Хасана, Нерчинской, Юмашева, Кузнецова, Карской, Горной, Нерчинской, Сабанеева, Семёновской, в районе «тёщиного языка», фуникулёра и по ряду других мест.

По данным Примгидромета, осадки во Владивостоке во вторник продлятся ориентировочно до 14.00, ожидается снег с количеством 2-3 мм (высота снежного покрова составит 2-4 см), на дорогах местами возможна гололедица. Автолюбителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]