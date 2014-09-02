110 лет исполнилось со дня рождения первой в истории женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. История ее жизни доказывает, что нет ничего невозможного. Имя Анны Щетининой неразрывно связано с Владивостоком, но хранит ли город память об одной из величайших женщин в истории человечества?

Ее знали и знают во всем мире. Женщина-легенда. Иностранная пресса называла ее исключительно «леди кэптейн». Анна Ивановна прошла путь от обычного матроса до звания первой в мире женщины-капитана дальнего плавания.

Первый рейс сразу же прославил ее на весь мир. В 1935-ом Анна Ивановна провела грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур. В войну на Балтике, под бомбежками, она эвакуировала население Таллина и перевозила стратегические грузы. Больше полувека Анна Ивановна посвятила морю.

Анна Щетинина, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания: «Я никогда не сожалела о выбранной профессии».

Она была замужем, но ее супруг моряк-радист был репрессирован и умер в 1950 году. Больше свою жизнь она ни с кем не связывала, хотя в ее подчинении находились тысячи мужчин. Семью и дом ей заменили экипаж и море.

Владимир Верёвкин, профессор кафедры электрооборудования и автоматики судов МГУ имени адмирала Г.И. Невельского: «Она говорила: «У меня есть все, единственное, чего в жизни моей не было, — это бабьего счастья». Вот об этом она очень сожалела».

О своей невероятной жизни она написала несколько книг. И словно привет из прошлого. Недавно родственники Анны Ивановны нашли на антресолях несколько десятков экземпляров последнего прижизненного издания с личной подписью капитана Щетининой.

Вся ее жизнь — пример того, что возможности безграничны. До сих пор, тысячи девушек по всему миру вдохновляются ее примером и без громких лозунгов доказывают, что сильная и волевая женщина может все.

Елизавета Коновец, студентка 4-го курса судоводительского факультета МГУ им. Невельского: «Возможно, что так же ты не сделаешь, но тебе хочется стремиться к тому, чтобы не просто отучиться, а стать человеком, который свой вклад внесет в эту должность».

В честь Анны Щетининой названы остров, мыс, улица… А в городе, легендой которого она стала, память о капитане Щетининой будто бы не берегут. Одноименный сквер разрушается, и ни на одном из двух домов во Владивостоке, в которых жила Анна Ивановна, нет мемориальных табличек. Быть может, они все-таки появятся, хотя бы к следующей круглой дате.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]