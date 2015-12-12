В генплан Владивостока внесли изменения

В администрации Приморского края утвердили изменения генерального плана Владивостока. Они были разработаны при участии департамента ТОР Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Корпорации развития Дальнего Востока.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, изменения генплана позволят обеспечить реализацию 37 инвестиционных проектов резидентов Свободного порта по строительству логистической инфраструктуры, новых жилых домов, спортивной и туристической инфраструктуры, производству строительных материалов и аквакультуры.

Напомним, сумма заявленных инвестиций по данным проектам составляет 22, 8 млрд. рублей, ожидается создание 1077 рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]