В генплан Владивостока внесли изменения
В администрации Приморского края утвердили изменения генерального плана Владивостока. Они были разработаны при участии департамента ТОР Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Корпорации развития Дальнего Востока.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития, изменения генплана позволят обеспечить реализацию 37 инвестиционных проектов резидентов Свободного порта по строительству логистической инфраструктуры, новых жилых домов, спортивной и туристической инфраструктуры, производству строительных материалов и аквакультуры.
Напомним, сумма заявленных инвестиций по данным проектам составляет 22, 8 млрд. рублей, ожидается создание 1077 рабочих мест.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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