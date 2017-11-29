Столбик термометра каждый день повышается, и весна для приморцев ощущается все больше. Пришло время готовиться к сезону. Встретить теплое время в прекрасной форме помогут «Дары Беларуси». Во Владивостоке продолжает работу гастрономическая ярмарка.

С белорусскими дарами ваше домашнее меню станет не только вкусным, но и полезным. Блюда, приготовленные из них, не повредят вашей фигуре, так как вся продукция натурального состава: без ГМО, красителей и пальмового масла, а выпускается она по единому ГОСТу.

Елена Матвеева, продавец-консультант: «Для вашего стола у нас найдется все: паштеты, колбаса, сало. Имеются также и диетические продукты — это фитнес-сыр».

Ярмарка «Дары Беларуси» во Владивостоке не впервые. И уже полюбилась горожанам.

Наталья Михайлова, покупатель: «Очень устраивает качество товара и довольно большой выбор. Мы сюда приходим за маслом, колбасками, мяском».

Отдельного внимания заслуживает сладкая составляющая ярмарки: халва, конфеты в широком ассортименте и сгущенка с настоящим вкусом детства. Не только приобрести, но и заранее продегустировать белорусские дары можно ежедневно в спорткомплексе «Динамо» во Владивостоке до 11 марта и в находкинском комплексе «Мега» до 18 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]