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Более тысячи юных талантов из Приморья отдохнут во всероссийских детских центрах

Более тысячи юных талантов из Приморья отдохнут во всероссийских детских центрах

Фото: Администрация ПК

Одаренные дети Приморья, отличившиеся в творчестве, учебе, спорте и общественной жизни региона, смогут посетить всероссийские детские центры в течение всего года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов краевого департамента образования и науки, в 2018 году для приморских ребят выделено более тысячи путевок в детские центры по всей стране.

Всего 1221 приморский ребенок сможет отдохнуть во всероссийских детских центрах. В «Орленок» в этом году отравятся 158 детей, в «Артек» в Крыму поедет 161 ребенок. В «Океане» ждут 838 юных приморцев. Также детей из Приморья впервые примет ВДЦ «Смена» в Краснодарском крае – его посетят 64 школьника.

Путевки в лучшие российские лагеря являются поощрением для тех ребят, которые добились определенных успехов в учебе, творчестве, спорте. Это победители и призеры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, а также фестивалей, выставок, лидеры детских и молодежных организаций и авторы социально значимых проектов.

Чтобы стать обладателями путевок, юные приморцы должны пройти конкурсный отбор – специальные комиссии в муниципальных образованиях или в самом лагере отсмотрят заявки претендентов, которые должны содержать портфолио с подтверждением его успехов. При формировании портфолио на каждого ребенка учитываются его достижения за последние три года.

Что касается международного детского центра «Артек», то он проводит отбор детей с помощью автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании рейтинга достижений. Для получения путевки потенциальный кандидат должен зарегистрироваться на сайте артек.дети предоставив копии сертификатов, грамот, дипломов о присвоении звания победителя или призера.

Отметим, делегации нашего края формирует государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края».

Подробную информацию о путевках и процедуре отбора можно получить у специалистов центра по телефону: 8 (423) 240-90-95.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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