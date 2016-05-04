За прошедшую неделю ГАИ привлекла к ответственности порядка 300 нетрезвых водителей в Приморье

С начала года сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности 944 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 799 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 86 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю на территории Приморского края выявлено и привлечено к административной ответственности 295 нетрезвых автомобилистов. Дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных пьяными водителями, не зарегистрировано.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г. Большой Камень.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]