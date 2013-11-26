В Приморье пропал военнослужащий

В Приморье разыскивается Александр Михайлович Поздняков, 1991 года рождения. По сообщениям в социальных сетях, его ищут коллеги, беспокоятся родители.

Просьба людей располагающих информацией о данном человеке позвонить или написать 89025243958. Может находиться в г. Спасск-Дальний, г. Владивосток р-н бухты Тихая.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]