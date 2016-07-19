Рестораторы Ginza Project намерены построить рыбный рынок в краевом центре
Строительство рыбного рынка международного уровня во Владивостоке обсудили на встрече врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с представителями компании Ginza Project 26 февраля. Рестораторы планируют реализовывать жителям и гостям края свежую рыбу по доступной цене.
Управляющий партнер компании Олег Предтеченский отметил, что у Ginza Project есть хороший опыт по созданию современных рынков. Так, Даниловский рынок в Москве — флагманский проект холдинга. На нем реализованы почти 30 разных концепций. Сейчас компания рассматривает возможность строительства рыбного рынка международного уровня во Владивостоке. Рестораторы планируют изучить азиатский опыт создания подобных площадок и адаптировать его здесь.
Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что на данный момент в городе есть три потенциальные площадки для реализации проекта – Корабельная набережная, рыбный порт и земельный участок на улице Тататарская.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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