Вор, "подкованный" знаниями о банковских картах, задержан во Владивостоке

Прокуратурой Советского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на прокурора Советского района Владивостока Антона Каплунова.



По версии следствия преступление совершено в ноябре 2017 года.

Так, находясь в районе автовокзала, фигурант нашел на земле банковскую карту, снабженную устройством бесконтактного осуществления платежа.

Осознавая, что карта принадлежит другому лицу, он решил похитить находящиеся на ее счету денежные средства. Достоверно зная, что платежи банковскими картами данного типа до 1 тыс. рублей осуществляются без введения PIN-кода, мужчина различными платежами, не превышающими 700 рублей, рассчитывался картой в торговых точках, расположенных в районе Второй речки г. Владивостока.

Действуя подобным образом, менее чем за сутки ему удалось похитить все находящиеся на банковской карте денежные средства в сумме почти 9 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]