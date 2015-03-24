Перед судом предстанет житель Уссурийска, обвиняемый в мошенничестве с арендой жилья

Житель Уссурийска обвиняется в мошенничестве с арендой жилья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, фигурант разместил на одном из сайтов информацию о садче в наем квартиры на один месяц. Условием арендодателя было внесение предоплаты. На объявление откликнулся 30-летний житель Михайловского района Приморья. После того, как он перевел деньги владельцу квартиры, последний перестал выходить на связь. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 18,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Уссурийска. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Собрана доказательственная база причастности фигуранта к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]