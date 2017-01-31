Анонс на 28 февраля

28 февраля в 14.00 в Приморье пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Во Владивостоке местом проведения акции будет школа № 77 (ул. Каплунова, 12). Приглашаются все желающие.

28 февраля в 15.30 в Главном корпусе музея им. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится творческий вечер, приуроченный к 110-летию со дня рождения Анны Ивановны Щетининой – первой в мире женщины-капитана дальнего плавания. Встреча сопровождается выставкой, основанной на материалах коллекции из музейных фондов.

28 февраля в 17.30 глава Находки Андрей Горелов проведёт встречу с жителями Северного микрорайона НГО (средняя школа №7 «Эдельвейс», ул. Кирова, 13).

28 февраля в Тосно - матч ФК «Тосно» (Ленинградская обл.) – ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). 1/4 финала Кубка России по футболу.

28 февраля - Международный день редких заболеваний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]