Чем планируют заниматься жители двух столиц на «дальневосточном гектаре»?
Все больше жителей Дальнего Востока интересуются получением бесплатного гектара земли. Вместе с тем наибольший интерес к программе среди недальневосточных регионов проявляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края. Из этих регионов суммарно поступило около 5,5 тысяч заявлений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на надальнийвосток.рф.
Жители Московской агломерации подали свыше 3,5 тысяч заявлений на «гектары» во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Из Северной столицы и области поступило около 1300 заявлений, а из Краснодарского края – 700 заявлений. География заявок от граждан включает все субъекты Дальневосточного федерального округа.
Подавляющее большинство москвичей и жителей Московской области выбрали себе землю в Приморском крае — 64%. На втором месте — Сахалинская область — 13% и Хабаровский край — 6%. Люди берут землю для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства, занятий сельским хозяйством. При этом туристической деятельностью и предпринимательством хотят заниматься больше заявителей, чем в среднем по программе.
Согласно статистике Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», москвичи и жители Подмосковья планируют на своей земле:
- строить жилье — 27% от поступивших заявок,
- развивать туристический бизнес — 21%,
- вести личное подсобное хозяйство — 21%,
- вести сельское хозяйство — 18%,
- заниматься предпринимательством — 10%,
- заниматься прочими видами деятельности, включая научную, образовательную и благотворительную — 3%.
63% от всех заявок жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходятся на земли Приморского края. Три наиболее популярных вида деятельности среди жителей северной столицы: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, туристический бизнес. 56% жителей Краснодарского края, подавших заявки, хотят получить землю в Приморье. Среди видов деятельности предпочтение отдается личному подсобному хозяйству, строительству жилья и ведению сельского хозяйства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.03.2017 Дальневосточный гектар заинтересовал жителей Европы, Америки и Украины
-
03.03.2017 Свыше 11 тысяч заявлений на гектар в Приморье поступило от россиян
-
13.02.2017 Гектар в Приморье уже получили почти 800 заявителей
-
06.02.2017 Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
-
03.02.2017 Приморье остается лидером по количеству заявок на дальневосточный гектар
-
24.08.2016 Юрий Трутнев провел совещание по реализации закона о «дальневосточном гектаре»
Добавить комментарий