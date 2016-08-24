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Вчера, 15:17
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Чем планируют заниматься жители двух столиц на «дальневосточном гектаре»?

Чем планируют заниматься жители двух столиц на «дальневосточном гектаре»?

Фото: kp.ru

Все больше жителей Дальнего Востока интересуются получением бесплатного гектара земли. Вместе с тем наибольший интерес к программе среди недальневосточных регионов проявляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края. Из этих регионов суммарно поступило около 5,5 тысяч заявлений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на надальнийвосток.рф.

Жители Московской агломерации подали свыше 3,5 тысяч заявлений на «гектары» во всех регионах Дальневосточного федерального округа. Из Северной столицы и области поступило около 1300 заявлений, а из Краснодарского края – 700 заявлений. География заявок от граждан включает все субъекты Дальневосточного федерального округа.

Подавляющее большинство москвичей и жителей Московской области выбрали себе землю в Приморском крае — 64%. На втором месте — Сахалинская область — 13% и Хабаровский край — 6%. Люди берут землю для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства, занятий сельским хозяйством. При этом туристической деятельностью и предпринимательством хотят заниматься больше заявителей, чем в среднем по программе.

Согласно статистике Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», москвичи и жители Подмосковья планируют на своей земле:


- строить жилье — 27% от поступивших заявок,
- развивать туристический бизнес — 21%,
- вести личное подсобное хозяйство — 21%,
- вести сельское хозяйство — 18%,
- заниматься предпринимательством — 10%,
- заниматься прочими видами деятельности, включая научную, образовательную и благотворительную — 3%.

63% от всех заявок жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходятся на земли Приморского края. Три наиболее популярных вида деятельности среди жителей северной столицы: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, туристический бизнес.  56% жителей Краснодарского края, подавших заявки, хотят получить землю в Приморье. Среди видов деятельности предпочтение отдается личному подсобному хозяйству, строительству жилья и ведению сельского хозяйства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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