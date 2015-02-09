На ракетном крейсере «Варяг» подняли флаг с эмблемой Ордена Нахимова. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Первый на Тихом океане. На ракетном крейсере «Варяг» прошла торжественная церемония подъема флага с эмблемой Ордена Нахимова. Высокую награду командиру корабля вручил Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации.
Подъем флага — еженедельный ритуал, который на кораблях всех флотов проходит в одно время — в 8 утра. Но сегодня для флагмана Тихоокеанского флота эта церемония особенная. Впервые над «Варягом» поднимают Андреевский флаг с эмблемой Ордена Нахимова. Этой высокой награды ракетный крейсер был удостоен первым на Тихоокеанском флоте.
Алексей Ульяненко, командир Гвардейского, Ордена Нахимова, ракетного крейсера «Варяг»: «Орден долгожданный, экипаж его очень ждал, для нас это большая честь. Теперь на нас все смотрят, и мы должны показывать только самые лучшие результаты».
Командир «Варяга» капитан 1 ранга Алексей Ульяненко Орден Нахимова и орденскую ленту получил накануне в Георгиевском зале Кремля лично из рук Верховного главнокомандующего.
Орден Нахимова — это советская флотская награда, учрежденная во время Великой Отечественной войны. Им награждались морские офицеры и воинские части, которые проводили успешные военные операции. За что именно «Варяг» удостоен награды — держится в секрете. Орденская лента прикрепляется к знамени корабля, а сам Орден Нахимова хранится в сейфе у командира. Кроме того, меняется полное название награжденного корабля: так, флагман ТОФ теперь — «Гвардейский Орден Нахимова ракетный крейсер «Варяг».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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