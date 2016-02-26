«Цветочные мошенники» орудуют во Владивостоке
Накануне 8 Марта объявления о продаже «разрешений» на торговлю цветами во Владивостоке появились в интернете. Предпринимателей и горожан предостерегают от действий мошенников, ведь торговые площадки бесплатны, а продажа несуществующих разрешений незаконна.
Торговые точки в интернете «продают» за несколько тысяч рублей. В управлении экономики и развития предпринимательства городской администрации «Вестям: Приморье» рассказали, что подобные предложения являются незаконными и предостерегли предпринимателей от мошенников.
Торговые объекты размещаются на основании схемы нестационарных торговых точек, утвержденной постановлением администрации Владивостока. Разрешений на размещение НТО не выдается. 190 мест сезонной торговли в период с 1 по 10 марта предоставляются предпринимателям бесплатно.
Также в указанный период в городе будут выявлять и пресекать незаконное размещение торговых объектов в неустановленных местах.
Напомним, ассоциация флористов Владивостока подписала манифест о том, что цены на цветы в канун 8 марта останутся на обычном уровне.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.02.2018 Накануне 8 марта во Владивостоке объявлено о "цветочном перемирии"
-
01.12.2017 «Вести FM: Владивосток»: Кто сможет воспользоваться преференциями режима Tax free в Приморье?
-
03.04.2017 Административные комиссии Владивостока накладывают штрафы за незаконную торговлю
-
07.03.2017 Во Владивостоке оштрафованы продавцы цветов
-
14.10.2016 Во Владивостоке выявляют незаконные торговые точки
-
26.02.2016 "Ресторанная улица" появится во Владивостоке
Добавить комментарий