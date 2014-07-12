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Вчера, 16:27
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Алтайские маралы поправят здоровье приморцев

Алтайские маралы поправят здоровье приморцев

Фото: psmag.com

В Приморье завезли 60 маралов из Алтая. Из рогов оленей будут изготавливать лекарства, косметику и отвар для целебных ванн.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, сейчас на ферме в поселке Лазо содержится 90 маралов.

«Из них – 60 были завезены в конце февраля из Алтая. В марте планируется завезти еще 30», – сообщили специалисты.

В июне планируется срез пантов, которые обладают целебными свойствами и успешно используются в народной медицине. На ферме планируют устроить мараловые ванны: жители и гости края смогут искупаться в отваре из молодых оленьих рогов. Также панты пойдут на производство лекарств и косметики.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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