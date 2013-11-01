Программа «Истории на ладошках»: Трогательные рассказы о жизни приморских детей

Мы расширяем границы детства и говорим о маленьких героях! ГТРК «Владивосток» отрывает новый проект — программу «Истории на ладошках». Она посвящена самым юным приморцах, которым так необходима ваша помощь. Дети с ограниченными возможностями, малыши-сироты, ребята из неблагополучных семей... Мы будем знакомить вас с ними и наталкивать на диалог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]