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Вчера, 16:53
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Программа «Истории на ладошках»: Трогательные рассказы о жизни приморских детей

Мы расширяем границы детства и говорим о маленьких героях! ГТРК «Владивосток» отрывает новый проект — программу «Истории на ладошках». Она посвящена самым юным приморцах, которым так необходима ваша помощь. Дети с ограниченными возможностями, малыши-сироты, ребята из неблагополучных семей... Мы будем знакомить вас с ними и наталкивать на диалог.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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