Воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности — это не пустые слова для приграничных сёл Алексей-Никольское, Корфовка и Фадеевка. Здесь продолжаются традиции военной игры «Зарница». В этот раз ее посвятили 100-летию создания вооруженных сил. На военно-патриотическом празднике побывала наша съемочная группа.

Три команды школьников собрались в селе Алексей-Никольское, чтобы показать командный дух, смелость и мужество.

Строевая подготовка, марширование с песней дали старт игре «Зарница». Соревнование разбили на несколько этапов: эстафета на полосе препятствий с метанием гранаты, оказание медицинской помощи, топография. Школьники смогли показать свои навыки и умения, которые пригодятся не только для службы в армии, но и в любых жизненных ситуациях. Оценивали школьников пограничники и народные дружинники.

Наталья Коляда, начальник отдела по работе с Алексей-Никольской территорией администрации УГО: «У нас в отделе создана добровольная народная дружина и в рамках этого мы занимаемся еще с подрастающим поколением. Мы сами в строю. Мы сами получаем от этого огромное удовольствие и довольны дети».

Завершились соревнования творческим конкурсом. Победу одержала команда «Пограничники» из села Корфовка, состоящая из одного парня и шести девушек.

Умара Самира, капитан команды «Пограничники» с. Корфовка: «У нас как бы мальчиков нет в школе, практически, один, старший школьник и девочки, часто нас берут везде. Ну, такие боевые».

Алексей Шинкаренко, капитан команды «Миротворцы» с. Алексей- Никольское: «У меня почти вся семья служит. Я тоже решил по контракту остаться после 11 класса. Начинаю как бы готовиться к военной службе. Основы, всё что можно повторяю. Строевой шаг».

Яна Ратушная, капитан команды «Рубеж» с. Фадеевка: «У меня мама военная, мне очень нравится этим заниматься. Меня это больше привлекает, я спорт очень люблю. Поэтому мне это нравится и я это делаю».

Подводя итоги игры «Зарница», взрослые пришли к единому мнению — им на смену растет достойное поколение. Все команды получили награды и отправились по местам дислокации, готовиться к новым испытаниям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]