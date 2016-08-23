С 28 февраля в эфире государственной телерадиокомпании «Владивосток» начинаются совместные агитационные мероприятия кандидатов в президенты России, выборы которого состоятся 18 марта. В течение десяти дней самим кандидатам или их доверенным лица предоставлена возможность в прямом теле- и радиоэфире рассказать избирателям о своих предвыборных программах. Как ГТРК «Владивосток» к проведению важнейшего этапа избирательной кампании?

В этом году в эфире ГТРК «Владивосток» предвыборные дебаты кандидатов на пост президента России будут выходить из новой телевизионной студии. Она запускается специально в период агитации для того, чтобы предоставить максимально равные условия для всех участников выборов президента. Каждый участник предстоящих дебатов (будь это лично кандидат или его доверенные лица) в комфортных и в современных условиях смогут рассказать избирателям о главном — с чем на эти выборы выходят участники важнейшего политического события года.

Сергей Ерёменко, замдиректора ГТРК «Владивосток»: «Для проведения дебатов мы подготовили современную телестудию, оснащенную по последнему слову техники».

Основная задача при проведении предвыборных дебатов — соблюсти все требования избирательного законодательства. Главное — чтобы у всех участников были равные возможности для изложения своих позиций. Каждый участник совместных агитационных мероприятий сможет представиться лично, изложить положения предвыборной программы по одной из общественно-политических тем и подвести итог своего выступления

Евгений Оленев, замдиректора ГТРК «Владивосток»: «Мы надеемся, что они будут корректны по отношению к друг другу и будут выражать свои мысли так, чтобы это было понятно каждому телезрителю».

Дебаты будут проходить в течение десяти дней во временных отрезках вещания ГТРК «Владивосток» на федеральных телеканалах и радиоэфире. В 10.15 они начнутся на телеканале «Россия-1. Приморье», в 17.00 — в эфире «Россия-24. Приморье». На радио начало дебатов в 18.00 в эфире радиостанции «Маяк», затем — в 18.30 — на «Вести FM. Владивосток» и в 21.10 — начало дебатов на «Радио России. Приморье». Начинаются дебаты 28 февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]