Приморцам и гостям края запрещено выходить и выезжать на лед акваторий
Вечером, 28 февраля, и ночью, 1 марта, в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского заливов, ожидается частичный взлом припайного льда и вынос оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого.
По данным краевого учреждения по делам ГО и ЧС, также в районе Второй Речки будет наблюдаться расхождение трещин.
«Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен», – акцентировали в ведомстве.
Специалисты напоминают, если Вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации на льду или сами в неё попали, необходимо следовать определённым правилам:
– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
– широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
– по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
– попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
– если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
– передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
– вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
– вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
– сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
– пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
– нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
– за три-четыре метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф, или любое другое подручное средство;
– подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;
– осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
– доставьте пострадавшего в теплое отапливаемое помещение;
– окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
– передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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