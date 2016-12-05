Приморье готовится к приходу очередного снежного циклона

В ночь на 28 февраля в Приморье распространится гребень антициклона. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ночью воздух при тихой, ясной погоде выхолодится до −19…−28 °С, в горных районах до −34 °С, на побережье −10…−17 °С. Однако, уже днём синоптическая ситуация начнёт меняться. Атмосферное давление будет падать. Во второй половине дня с запада подойдут фронтальные разделы очередного циклона. В западной половине Приморья увеличится облачность, в конце дня местами начнётся небольшой снег. В дневные часы столбики термометров поднимутся до −4…+3 °С, на севере −5…−10 °С. В краевом центре в основном без осадков, лишь завтра вечером с вероятностью около 40 % возможен небольшой снег. Ветер свежий. Ночью в поле повышенного давления воздух выхолодится: −12…−15 °С, днём максимальная температура −1…−4 °С.

В первый день календарной весны с выходом циклона на Приморье погодные условия ухудшатся. На большей части края пройдёт снег различной интенсивности.

В четверг ночью циклон выйдет на край, осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на значительную территорию, лишь на северо-востоке края они маловероятны. В передней части циклона на край будет выноситься тёплый воздух, поэтому потеплеет на 10–15 градусов. Ночной фон температуры 0…−5 °С, на северо-востоке до −15 °С. Этой же ночью через Корейский пролив на юг Японского моря сместится другой активный циклон. Более вероятно, что он и связанная с ним зона сильных осадков пройдут значительно южнее Приморья.

Днём в четверг, 1 марта, западный циклон продолжит смещаться над краем в северо-восточном направлении. А южный циклон, продолжая углубляться, повернёт на север, к острову Хоккайдо. На севере моря циклоны объединятся в один мощный циклонический вихрь. В течение дня в Приморье сохранятся осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Ожидаются налипания мокрого снега на проводах и деревьях, местами метель при ветре 9–14 м/с, на побережье порывами до 15–22 м/с, на дорогах гололедица.

К концу рабочей недели циклонический вихрь сместится на юго-западную часть Охотского моря. Осадки прекратятся.

Во Владивостоке в среду вечером возможен небольшой снег (вероятность 50 %). Минимальная температура ночью −11…−13 °С, днём воздух прогреется до −1…−3 °С. Вечером усилится южный ветер. Ночью и в первой половине дня в четверг в городе снег, метель при сильном ветре. На дорогах гололедица. Во второй половине дня снег прекратится. Ночью температура воздуха −3…−5 °С, днём около 0 °С, к вечеру понижение до −5 °С.

В пятницу во Владивостоке погода без осадков. Ночью температура понизится до −9…−11 °С, днём температура повысится до −2…−4 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]