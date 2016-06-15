Экс-мэр Владивостока Пушкарев в суде отверг обвинения в коррупции

27 февраля 2018 года Тверской суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Обвиняемый в суде отверг обвинения в коррупции.

"Обвинение мне непонятно и не разъяснено. Как можно нанести ущерб, не получив денег? Виновным себя не признаю", - сказал Пушкарев.

Заседание открыл прокурор, зачитав обвинительное заключение. Согласно позиции прокуратуры, Игорь Пушкарев совместно с братом Андреем и предпринимателем Андреем Лушниковым создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств. "Игорь Пушкарев создал организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств, что нанесло значительный ущерб", - сказал в суде прокурор.

Все три фигуранта дела отвергли обвинения в полном объеме. После завершения вступительной части заседания суд приступил к исследованию доказательств. В связи с большим объемом дела, а также необходимостью обеспечивать явку свидетелей из Владивостока, процесс может занять, по оценкам защиты, не менее полугода.

Напомним, 1 июня 2016 года Пушкарев был задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. В тот же день в здании администрации города, на местных предприятиях, связанных с родственниками мэра, а также в его загородном доме прошли обыски и выемка документов. 2 июня 2016 года главу Владивостока доставили в Москву, где он был арестован решением Басманного суда столицы.

В отношении Пушкарева управлением по расследованию особо важных дел СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и по ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческой подкуп"). Также Пушкарева подозревают в предоставлении госзаказов компаниям своих родственников.

Вместе с ним по делу проходят глава муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников и Андрей Пушкарев, родной брат Игоря Пушкарева, бывший глава ООО "Востокцемент".

9 марта 2017 года суд временно отстранил Пушкарева от должности мэра Владивостока на период предварительного следствия и суда. 3 ноября 2017 года он подал в отставку по собственному желанию.

По данным Генпрокуратуры, в период с 2008 по 2015 год Пушкарев за взятки обеспечил победу в конкурсах на строительство дорог муниципальному унитарному предприятию (МУП) "Дороги Владивостока", которое возглавлял Лушников. При этом с муниципальным предприятием были заключены контракты на покупку стройматериалов у компаний группы "Востокцемент", подконтрольной семье Пушкарева. За это, по версии следствия, глава города получил от своего брата, главы ООО "Востокцемент", взятку 75 млн руб. в виде денежных средств, "иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера".

При этом, согласно материалам дела, Игорь Пушкарев передал Лушникову 1,4 млн руб. На эти средства МУП "Дороги Владивостока" приобрело у "Востокцемента" строительные материалы для исполнения муниципальных контрактов. Они закупались по завышенным ценам, в результате, как считает следствие, предприятию "Дороги Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн руб. Кроме того, оно получило кредиторскую задолженность более 800 млн руб.

Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 204 УК РФ); Андрею Пушкареву - в даче взятки и коммерческом подкупе (ч. 5 ст. 291, ч. 2 ст. 204); Андрею Лушникову - в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 327). Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся под стражей, Андрей Пушкарев - под домашним арестом.

Судом наложен арест на имущество бывшего мэра (два дома в Москве и Владивостоке), а также на его банковский счет, на котором находится около 1 млн руб. Свою вину Игорь и Андрей Пушкаревы не признают. По данным следствия, Андрей Лушников ранее вину признал и дал показания против экс-мэра Владивостока.

20 октября 2017 года после завершения предварительного следствия и утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Верховный суд. 15 ноября 2017 года суд передал дело экс-мэра для рассмотрения в Тверской суд Москвы. Предварительные слушания начались 13 февраля 2018 года. Арест Игорю Пушкареву продлен до 26 апреля 2018 года.

Для справки:

Игорь Пушкарев (род. 1974), по специальности экономист-международник, кандидат юридических наук. В 1990-х годах работал в различных коммерческих структурах Приморского края, был учредителем концерна "Парк групп", возглавлял Первомайский судоремонтный и Новоспасский цементный заводы, а также ОАО "Спасскцемент". В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, занимал пост вице-спикера. С 2004 года являлся членом Совета Федерации РФ от Приморского края. 18 мая 2008 года был избран главой администрации Владивостока, переизбран 8 сентября 2013 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]