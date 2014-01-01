Приморские профсоюзы подвели итоги работы за минувший год. Видеорепортаж Сергея Станчика
27 февраля состоялся юбилейный, десятый, приморский профсоюзный форум. Около 500 лидеров профорганизаций со всего края собрались подвести итоги '17-го года, обсудить насущные проблемы и рассказать, чего удалось добиться. Так, благодаря профсоюзам в России удалось повысить минимальный размер оплаты труда.
Первый шаг сделан! С 1 мая зарплата в России не может быть ниже минимального прожиточного уровня. Этого совместными усилиями удалось добиться представителям профсоюзов всей страны. Конечно, бизнесмены и руководители предприятий не горят желанием платить больше своим сотрудникам. Но в этом вопросе профсоюзы непреклонны.
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России: «За счет низких зарплат себе карман набивать — это эксплуатация людей. Поэтому люди должны получать достойную заработную плату. Что мы подняли? Всего лишь минимальный размер оплаты труда — 11 с небольшим тысяч. Но это не самый высокий результат в мире. Мы же хотим конкурировать в мировом плане? В мировой экономике! Так давайте тогда, чтоб заработная плата была конкурентоспособной! Поэтому нам еще много предстоит работы».
Следующая задача — сделать зарплату людей адекватной для того края или области, где они проживают. Не секрет, что в некоторых регионах цены выше, чем по всей стране. Профсоюзы намерены добиваться справедливости.
Виктор Пинский, депутат Государственной Думы: «Профсоюзы просто необходимы! Это единственная организация, которая защищает человека труда. Поэтому они были, есть и будут».
Людмила Карамова, председатель владивостокской профсоюзной организации работников образования: «Учителя сейчас на ставку получают также как технический персонал! Поэтому мы, конечно, вопрос поднимаем на всех уровнях власти».
Форум профсоюзов проходит в Приморье уже в 10-й раз. Это, пожалуй, самое важное событие для всех профорганизаций края. На форуме можно не только поднять глобальные вопросы, актуальные для всей страны. Но и пообщаться на темы районного уровня. Например, невыплата зарплат на конкретном предприятии или сельской школе. В этот раз на форуме собрались около 500 лидеров первичных профорганизаций со всего края.
Владимир Исаков, председатель Федерации профсоюзов Приморского края: «Со всего края съезжаются люди с предприятий, с коллективов. Обмениваются мнениями, рассказывают про те острые ситуации, которые возникали в течение года».
«Профсоюзы Приморья» — самая большая общественная организация в крае. Поэтому не удивительно, что власти рассчитывают на их помощь и поддержку. Об этом на форуме лично сообщил глава региона Андрей Тарасенко.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Вы сегодня воплощаете ту трудовую часть края, которая ждет каких-то решений, преобразований. Вы, профсоюз, всегда были той опорой, тем чувствительным элементом, который всегда вовремя подсказывает, помогает. Вы мне сейчас нужны! Вы нужны, чтобы мы навели порядок».
Взаимодействие профсоюзов и власти очень важный, но далеко не единственный вопрос, который поднимался на форуме. Участники делились опытом защиты прав работников в условиях открытой конфронтации с работодателями, практикой работы с бизнесом и органами власти и договорились объединить усилия профсоюзов ДФО для сохранения промышленности региона, рабочих мест, достойных зарплат и условий труда дальневосточников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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