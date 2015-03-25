Андрей Тарасенко поручил активизировать работу по решению проблем обманутых дольщиков в Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел совещание по ситуации в сфере долевого строительства в крае и решению проблем дольщиков во вторник, 27 февраля. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти, силовых структур, руководители компаний-застройщиков, главы муниципалитетов, где расположены незавершенные стройки. Как сообщает пресс-служба администрации края, на сегодня это объекты во Владивостоке: Кипарисовая, 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова 46, Зейская, 10, а также три дома в Партизанске и семь в Артеме и поселке Трудовое.

Так, например, строительство одного из домов – на Грибоедова, 46 – началось еще в 2007 году. В 2015 году КППК «Приморкрайстрой» взял на себя обязательства достроить и ввести в эксплуатацию проблемный дом. Проект на достройку дома в настоящее время находится на проверке в госэкспертизе, в том числе сметной стоимости. После завершения оценочных процедур планируется собрание с дольщиками, где эта сумма будет озвучена и принято решение о внесении недостающих средств. Ориентировочно потребуется около 300 миллионов рублей. Часть средств планируется погасить за счет дополнительных взносов дольщиков, часть – за счет продажи свободных площадей дома.

Представитель инициативной группы дольщиков по Грибоедова, 46 Ольга Сун-Жаю обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой помочь ускорить выполнение работ для окончания строительства дома.

«Мы ждем решения, готовы вкладывать средства в завершения строительства, но хотелось бы максимально сократить сроки. Сейчас мы несем все расходы на содержание строящегося здания, его охрану, юридические услуги», – сказала она.

Андрей Тарасенко поручил «Приморкрайстрою» составить расширенную дорожную карту, в которой сроки завершения строительства объекта будут максимально сокращены.

«Почему вы ставите такие длинные сроки – целых три года? Вы сами когда-нибудь без жилья сидели? Даю вам неделю на то, чтобы сделать дорожную карту по завершению строительства объекта, она должна быть пошаговой», – подчеркнул врио губернатора.

Глава региона также добавил, что дольщикам этого дома, с погашением дополнительного платежа готов помочь «Россельхозбанк». На условиях льготного кредитования люди смогут быстро получить недостающую сумму.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что решать проблемы дольщиков необходимо сообща – всем заинтересованным уполномоченным структурам.

«В крае проводится большая работа по оказанию помощи обманутым дольщикам, но люди не всегда её видят. Вы должны активно подключаться по всем объектам, это касается всех присутствующих! Если возникают сложности – встречайтесь с людьми, разъясняйте, предлагайте варианты решения проблем», – обозначил глава края застройщикам, главам муниципалитетов и представителям краевой Администрации.

Врио губернатора поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому долгострою.

«Ситуации везде разные, где-то проблемы с земельным участком, где-то с коммуникациями, кто-то незаконно лишних этажей понастроил, будем разбираться совместно со всеми задействованными структурами», – заявил глава региона.

Напомним, в Приморье при поддержке Администрации края введено в эксплуатацию 14 долгостроев. Решение проблемы обманутых дольщиков на личном контроле у врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]