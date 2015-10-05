Программа «Наши»: Как стать приморским барсом?

Герои первого выпуска программы «Наши» — те, кто за пару выходных может покорить три горы, кто преодолевает километры крутых подъемов и лесных препятствий, кто идет вверх, чтобы потом снова спуститься вниз. Профессионалы и любители-альпинисты — в объективе наших видеокамер. Они гордо зовут себя приморскими барсами. Правда, к диким кошкам отношения не имеют. Так называется специальная награда, которую может получить только тот, кто покорил 10 горных вершин Приморского края.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]