Программа «Наши»: Как стать приморским барсом?
Герои первого выпуска программы «Наши» — те, кто за пару выходных может покорить три горы, кто преодолевает километры крутых подъемов и лесных препятствий, кто идет вверх, чтобы потом снова спуститься вниз. Профессионалы и любители-альпинисты — в объективе наших видеокамер. Они гордо зовут себя приморскими барсами. Правда, к диким кошкам отношения не имеют. Так называется специальная награда, которую может получить только тот, кто покорил 10 горных вершин Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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