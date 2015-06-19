В Приморье появилась самая крупная в России сеть фотомониторинга редких животных

На территории национального парка «Земля леопарда» появилось около 20 новых точек для фотоучета редких животных. Теперь за жизнью пятнистых кошек на юго-западе Приморья следят примерно 400 автоматических камер на 200 станциях. Это самая крупная сеть фотомониторинга в России на сегодняшний день, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

«Основная часть новых фотоловушек была установлена за линией инженерно-технических сооружений у границы с Китаем, - рассказывает Алексей Титов, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Здесь периодически фиксируются кошки, которые живут на территории двух стран, и часть из них могла еще не попасть в базу национального парка. Проверка данных с новых точек будет проведена через несколько месяцев».

Напомним, масштабный фотомониторинг ведется на территории ФГБУ «Земля леопарда» с 2013 года. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров — это почти в полтора раза больше площади Москвы.

Ежегодно фотоловушки фиксируют на «Земле леопарда» несколько новых кошек, которые ранее не показывались перед камерами даже в юном возрасте. Это говорит о том, что определенная часть хищников остается неучтенной, несмотря на внушительные размеры сети фотомониторинга, поэтому специалисты «Земли леопарда» стремятся уплотнить и расширить систему станций фотоучета. В начале 2018 года в ходе очередной проверки камер научные сотрудники установили на территории национального парка более 30 новых фотоловушек – по две на каждую точку-станцию. Отныне за дальневосточными леопардами юго-запада Приморья следят около 200 пар камер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]