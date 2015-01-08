Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Партизанском районе
ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 128 км автодороги Артём—Находка—порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Хонда Айрвэйв» находилась 29-летняя женщина. Двигаясь со стороны Находки в Артём, автомобилистка не учла дорожные и метеоусловия, на высокой скорости не справилась с управлением и столкнулась на встречной полосе с «Мицубиси Паджеро».
В результате пострадали два человека: водитель и пассажир «Хонда Айрвэйв». Трехлетний мальчик находился в детском автокресле на заднем пассажирском сидении. При ударе он получил сотрясение головного мозга. Его матери врачи диагностировали ушиб костей таза. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Автоавария произошла во время снегопада, асфальт был мокрым и скользким, - данные факты могли спровоцировать потерю управления. В деталях и причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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