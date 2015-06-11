Дефицит бюджета Приморья в 2018 году составит почти 4 млрд рублей

Изменения в краевой бюджет 2018 и плановый период 2019-2020 годов внесли в среду, 28 февраля, на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья. Как сообщила вице-губернатор Татьяна Казанцева, в 2018 году предполагается увеличить доходы бюджета на 10,057 миллиарда рублей, расходы – на 7,2 миллиарда рублей. Сократить дефицит бюджета предполагается на 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Таким образом предполагаемые параметры бюджета Приморского края на 2018 год составят по доходам 98,6 миллиарда рублей, по расходам – 102,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 3,9 миллиарда рублей.

«Основания для внесения изменений в бюджет – необходимость уточнения безвозмездных поступлений из федерального бюджета 5,6 миллиарда рублей, а также распределённая Приморскому краю дотация на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, увеличиваются собственные доходы краевого бюджета на 4,4 миллиарда рублей с учётом фактического исполнения бюджета прошлого года», – сообщила Татьяна Казанцева.

Вице-губернатор подчеркнула, что по поручению врио Губернатора края Андрея Тарасенко региональный бюджет остаётся социально ориентированным. Согласно корректировке, более 2 миллиардов рублей будут направлены на сферу социальной защиты – это, в основном, региональная доплата к пенсии (более 990 миллионов рублей) и выплаты семьям, в которых рождается третий ребёнок.

Расходы на сферу здравоохранения увеличены на 740 миллионов рублей. Это лекарственное обеспечение и другие мероприятия. На образование дополнительно будет направлено 310 миллионов рублей. Основная часть этой суммы – увеличение субсидий муниципальным образованиям на строительство детских садов, ремонт школ и дошкольных учреждений. Также 81 миллион будет направлен на сферу культуры. Средства, в основном, пойдут на субсидию муниципалитетам на строительство и ремонт объектов культуры.

На сферу дорожного хозяйства региона дополнительно будут направлены 1,6 миллиарда рублей.

Предусмотрены расходы на повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума с 1 января и с 1 мая. Увеличена дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 100 миллионов рублей на эти же цели. Предусмотрены средства на выплату гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными в результате ЧС 2016-2017 годов – 68 миллионов рублей. На мероприятия по лесоустройству и проведение воздушных тренировок летчиков-наблюдателей предусмотрены субсидии краевым государственным предприятиям 67 миллионов рублей.

Также корректировка бюджета предполагает реструктуризацию кредитов муниципальным образованиям Приморского края.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что в предлагаемой корректировке дефицит краевого бюджета снижен более чем на 2 миллиарда рублей. Комитет с проектом изменений ранее согласился.

На заседании депутаты приняли изменения в краевой бюджет сразу в трёх чтениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]