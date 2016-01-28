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Более 200 тонн приморского мороженого экспортировано в Китай в 2017 году

Более 200 тонн приморского мороженого экспортировано в Китай в 2017 году

Фото: bulkabakery.ru

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году в Китай было отгружено 202 тонны мороженого.

Как сообщили «Вестям: Приморье» специалисты, из них более 155 тонн – продукция Арсеньевского молочного комбината и 45 тонн Владивостокской фабрики мороженого.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что субсидии на развитие молочного животноводства в Приморье по сравнению с прошлым годом увеличены почти в два раза.

«В этом году на увеличение продуктивности коров и поддержку племенного животноводства из краевого бюджета будет направлено около 290 миллионов рублей», – отметил заместитель главы региона. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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