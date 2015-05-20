«Вести: Приморье»: На дне Золотого Рога обнаружена экологическая «бомба»

Приморские ученые ликвидируют экологическую «бомбу», которая образовалась на дне Золотого Рога. Для начала специалисты оценили причиненный ущерб в рамках федерального проекта по очистке бухты. Подводные конструкции уже облюбовали морские микроорганизмы. Как трогать такое наследие, и безопасно ли поднимать его на поверхность? Специальный репортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]