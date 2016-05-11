Праздник выпускников станет визитной карточкой Приморья
Световое шоу для выпускников и их родителей впервые пройдет в Приморье. Депутаты поддержали соответствующую инициативу главы региона и внесли поправки в краевой бюджет, предусматривающие средства на проведение праздника.
Такого технологически сложного мероприятия не было ещё нигде на Дальнем Востоке, - отметили в пресс-службе администрации края. Этот праздник – прототип санкт-петербургского фестиваля “Алые паруса”. Планируется провести его на Набережной Цесаревича с привлечением парусников “Надежда” и “Паллада”. Кроме того, будет организовано пиротехническое шоу, 3D-проекция, масштабная концертная программа. Принять участие в этом мероприятии смогут выпускники не только Владивостока, но и отдалённых районов края. Администрация региона берет на себя организацию доставки гостей на праздник, с том числе на электричках и автобусах.
По мнению приморских депутатов, такое мероприятие станет визитной карточкой региона в будущем.
Напомним, название празднику выпускников выбирают сами жители края. Открытое интернет-голосование началось 23 февраля на официальном сайте администрации Приморского края и продлится до 12 марта. Жителям и гостям края предлагается на выбор семь вариантов: «Белый парус», «Бригантина», «Гордость Востока», «Золотой Рог», «Поколение», «Крылья Востока» и «Тихоокеанские берега». Итоги голосования будут озвучены 13 марта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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