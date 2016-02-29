Анонс на 1 марта
1 марта во Владивостоке в 11.00 в парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, 103) пройдет торжественный митинг, посвященный памяти 6-й роты Псковских десантников.
1 марта во Владивостоке в 13.00 в библиотеке им. А. М. Горького пройдет открытие фотовыставки «Ребята с нашего двора», посвященной ветеранам боевых действий Приморского края.
1 марта г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Заключительный матч регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сезон 2017/18.
1 марта — Всемирный день комплимента.
1 марта — День «Ноль дискриминации».
1 марта — Всемирный день гражданской обороны.
1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России.
1 марта — День хостинг-провайдера в России.
1 марта — День кошек в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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