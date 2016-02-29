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Анонс на 1 марта

1 марта во Владивостоке в 11.00 в парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, 103) пройдет торжественный митинг, посвященный памяти 6-й роты Псковских десантников.

1 марта во Владивостоке в 13.00 в библиотеке им. А. М. Горького пройдет открытие фотовыставки «Ребята с нашего двора», посвященной ветеранам боевых действий Приморского края.

1 марта г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Заключительный матч регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сезон 2017/18.

1 марта — Всемирный день комплимента.

1 марта — День «Ноль дискриминации».

1 марта — Всемирный день гражданской обороны.

1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России.

1 марта — День хостинг-провайдера в России.

1 марта — День кошек в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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