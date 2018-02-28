Во Владивостоке полицейские «накрыли» нелегальный покерный клуб

Нелегальное игорное заведение во Владивостоке на ул. Калинина было обнаружено сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю.

Заведение работало под видом бильярдного клуба. На самом деле трое местных жителей оборудовали его столами для игры в покер. Подпольный покерный клуб работал для постоянных клиентов, попасть на его территорию можно было лишь по рекомендации. В нелегальных турнирах принимали участие 60—80 человек. Прибыль организатора игорного клуба превышала 300 тысяч рублей в месяц, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейские задержали организатора и двоих соучастников незаконной игорной деятельности. В заведении и по местам проживания задержанных проведены обыски, изъяты покерные столы, игральные карты, черновые записи учета выдачи денег игрокам, анкеты постоянных клиентов, компьютерная техника.

Теперь организаторам клуба грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]