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Вчера, 16:13
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Кедровые орехи в Приморье разрешили собирать полтора месяца в году

Кедровые орехи в Приморье разрешили собирать полтора месяца в году

Фото: bezformata.ru

Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на очередном заседании одобрили законопроект, разрешающий сбор кедровых орехов в тайге только полтора месяца в году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Законопроект, который ограничивает сроки сбора кедрового ореха, одобрен во втором и третьем чтении. Он устанавливает сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября.

Кроме того, запрещено вырубать деревья и кустарники, а также применять инструменты, механизмы, которые могут повредить леса.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявлял, что в регионе ужесточат контроль за добычей и вывозом дикоросов, в том числе кедрового ореха.

Кроме того, свои предложения по ограничениям при сборе таежных дикоросов администрация края внесла в министерство природных ресурсов РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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