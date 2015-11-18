Кедровые орехи в Приморье разрешили собирать полтора месяца в году
Депутаты Законодательного собрания Приморского края в среду на очередном заседании одобрили законопроект, разрешающий сбор кедровых орехов в тайге только полтора месяца в году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Законопроект, который ограничивает сроки сбора кедрового ореха, одобрен во втором и третьем чтении. Он устанавливает сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября.
Кроме того, запрещено вырубать деревья и кустарники, а также применять инструменты, механизмы, которые могут повредить леса.
Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявлял, что в регионе ужесточат контроль за добычей и вывозом дикоросов, в том числе кедрового ореха.
Кроме того, свои предложения по ограничениям при сборе таежных дикоросов администрация края внесла в министерство природных ресурсов РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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