«Вести: Приморье»: Почему строящийся мост под Кроуновкой сравнивают с космодромом Восточный?

Если каждый день с утра до ночи грохочет тяжелая техника, — это хорошо для отдельно взятого приморского села. Под Кроуновкой через бурную и капризную местную реку строят, наконец, капитальный мост. В народе этот объект называют не иначе как космодром Восточный. Но вот какой смысл на самом деле вкладывают в это сравнение — ответ на этот вопрос в репортаже Ольги Катренко. Смотрите репортаж на эту тему в программе «Вести: Приморье» 28 февраля в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]