Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
Сотрудники ППС, патрулируя улицы во Владивостоке, задержали молодого человека, у которого при себе был сверток с веществом, имеющим специфический запах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является смесью табака с маслом каннабиса, общим весом 1,04 грамма.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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