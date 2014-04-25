Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники ППС, патрулируя улицы во Владивостоке, задержали молодого человека, у которого при себе был сверток с веществом, имеющим специфический запах. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является смесью табака с маслом каннабиса, общим весом 1,04 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]